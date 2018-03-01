中新網3月1日電 美國《世界日報》3月1日刊文稱，近年來，瑞士訂定更嚴格的法律以符合歐盟規定，使國內槍擊案件大幅減少。有數據顯示，擁槍率曾排名世界第3的瑞士，目前私有持槍數已下滑至約200萬把，大約每4人中有1人持有槍械。

文章摘編如下：

一家總部設在瑞士的武裝暴力問題研究機構2017年估計，瑞士公民持有的槍只約為340萬把，超過全球大多數國家(除了美國和葉門)。

瑞士有百年的獵槍歷史，蘇黎世每年會舉辦節慶，開放13歲的青少年和少女參加射擊比賽，並學會為開槍負責。

瑞士服役男性接受持槍訓練，且退役前都可持槍。最近的數據估計，只有11%的從軍人士會在未值勤時將步槍放在家裡。

男性退役時可購買其服役時使用的武器，但必須取得國家發放的持槍執照。實際上，在瑞士，除了狩獵步槍和半自動長槍之外，任何私人持槍者都必須取得持槍執照。

瑞士當地政府不會發放執照給有犯罪紀錄、暴力歷史、精神疾病或成癮的人。

瑞士的槍支暴力死亡率雖然在歐洲最高，每年有超過200件槍械死亡案件，但多數為自殺案。美國的槍支死亡率遠遠高於瑞士，而且持續增加。