韓國將開始進行地方選舉預備候選人登記工作北京新浪網 (2018-03-01 15:51)
中新網3月1日電 據韓媒報導，韓國中央選舉管理委員會1日透露，將從2日開始進行6 13地方選舉預備候選人的登記工作。
據報導，韓國中央選舉管理委員會表示，將受理市議員、道議員以及區議員的預備候選人登記申請，然後將按照修改後的相關法案，預備候選人能夠選擇將要出馬競選的選區。
據悉，預備候選人在登記以後，能夠開設選舉辦公室、佩戴競選肩帶、發放選舉運動名片並進行電話宣傳等活動。
報導稱，今年6月13日舉行的第7屆地方選舉將產生全國17個市道團體長、教育監、市郡區廳長以及地方議會議員。但本次地方選舉並非只是產生地方工作人員的一次選舉，還將是一次能夠左右政局的重大政治活動。
加之此次將同時舉行國會議員再選補選，且再選補選地區較多，因此也被稱為「小型國會議員選舉」，具有較大的政治意義。
責任編輯：何路曼
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