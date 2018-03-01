中新網3月1日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，受寒流影響，義大利北中部地區2月26日普遍遭到風雪侵襲，氣溫驟然下降。義大利羅馬、那不勒斯、佛羅倫薩、米蘭等地受雨雪惡略天氣影響，公路、鐵路和航空運輸等公共交通出現了大面積擁堵和延誤，很多學校被迫停課，公共娛樂場所關閉，米蘭一名無家可歸者被凍死街頭。

據報導，當地時間27日上午8時18分，義大利米蘭警方接到居民報警，發現位於米蘭中心火車站附近的維托里 皮薩尼大街，一名在人行道走廊過夜的男子身體已經僵硬。

當地時間2月26日，義大利羅馬迎來大雪。

接警后，警察和救護人選迅速趕到了現場。經醫護人員檢查，在走廊裹著棉被躺在地板上熟睡的男子，已經完全失去了生命跡象。

警方經調查確認，死者現年47歲，義大利人，曾經是一名廚師，已失業多年，死前無家可歸。醫護人員表示，死者生前患有重感冒，可能是服用了感冒藥熟睡，夜間氣溫突然降至零下10攝氏度，身體被凍僵導致死亡。

米蘭中心火車站附近的維托里 皮薩尼大街柱廊下，是當地無家可歸者的主要棲息地之一，每天都會有大量的無家可歸者選擇在此過夜。

報導稱，義大利無家可歸者大雪之夜受凍至死事件，引起了當局的高度重視。鑒於近期米蘭地區氣溫持續寒冷，政府已派出警員、救援組織沿街檢查流浪漢。希望說服無家可歸的人，前往政府安置地或教會福利院住宿，不要繼續在街頭過夜，以免發生意外。(黃鑫)