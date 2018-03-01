中新網3月1日電 據泰國《世界日報》報導，當地時間1日，泰國南部2列火車分別在宋卡府孟咁縣和董里府脫軌，造成軌道運輸全面癱瘓。

據悉，目前鐵路局工作人員正在加緊搶修，至少需要5小時，估計一整天都沒法恢復軌道交通，所幸兩次事故均未造成人員傷亡。

報導稱，在宋卡府孟咁縣脫軌的是1552次石頭運輸火車，其車頭和第一節客座車廂都已脫軌，所幸隨車工作人員無一受傷。

但由於此次列車位於主要軌道上，導致從曼谷前往合艾及南疆3府的火車，以及從合艾出發的所有火車都無法繼續通行。

此外，在董里府脫軌的是曼谷-董里38次列車，也須封路搶修。