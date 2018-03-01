泰南2列火車分別發生脫軌事故 軌道運輸全面癱瘓北京新浪網 (2018-03-01 15:51)
中新網3月1日電 據泰國《世界日報》報導，當地時間1日，泰國南部2列火車分別在宋卡府孟咁縣和董里府脫軌，造成軌道運輸全面癱瘓。
據悉，目前鐵路局工作人員正在加緊搶修，至少需要5小時，估計一整天都沒法恢復軌道交通，所幸兩次事故均未造成人員傷亡。
報導稱，在宋卡府孟咁縣脫軌的是1552次石頭運輸火車，其車頭和第一節客座車廂都已脫軌，所幸隨車工作人員無一受傷。
但由於此次列車位於主要軌道上，導致從曼谷前往合艾及南疆3府的火車，以及從合艾出發的所有火車都無法繼續通行。
此外，在董里府脫軌的是曼谷-董里38次列車，也須封路搶修。
責任編輯：何路曼
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
mit 慢跑鞋．psv 慢跑鞋．GB 慢跑鞋．SPORT 慢跑鞋．SOHO 慢跑鞋．future 慢跑鞋．慢跑鞋 蕾絲．zip 慢跑鞋．asics 慢跑鞋．GALAXY 慢跑鞋．男款慢跑鞋．排汗 慢跑鞋．PONY 慢跑鞋．男慢跑鞋．康尼 慢跑鞋．ARROW 慢跑鞋．CC 慢跑鞋．nike 慢跑鞋．PLUS 慢跑鞋．virage 慢跑鞋．輕量 慢跑鞋．T7 慢跑鞋．輕量慢跑鞋．亞瑟士 asics 慢跑鞋．女用慢跑鞋．慢跑鞋紅．2013 RN 慢跑鞋．shield 慢跑鞋．new balance 慢跑鞋．白色 慢跑鞋
- Samsung Galaxy A8+ A730 2018 6吋雙卡雙待八核機 6G/64G -
- SKECHERS (童) 男童系列 FLEX CHARGE - 90700LBKRY
- agnes b. - 尼龍手提/肩背包(黑)
- 【巴麗維亞】花語小調(特大100%天絲TENCEL六件式兩用被床罩
- TITONI Spacestar 世紀之星機械女錶-雙色款黑面/27mm
- 【日本直人木業】5尺雙人 wood北歐生活平面床頭--不含床架
- 【COACH】MICKEY 迪士尼限量聯名款大耳朵全皮革斜背包(黑色
- Standel 詩丹麗羅馬小秒針腕錶-白x玫塊金/38mm
- FENDI MY WAY 輕盈美學時尚腕錶-黑x紅/28mm
- 【IN HOUSE】精梳棉-雙人素色床包-青草綠
失蹤陸女博士生 英國警方證實死亡【中央社】
文在寅稱「慰安婦」問題不能用「了結」掩蓋 日方強力反駁【北京新浪網】
日本再遭遇極端惡劣天氣 上百趟航班被取消【北京新浪網】
印度一對新人婚宴收到匿名「賀禮」 新郎當場被炸死(圖)【北京新浪網】
安全許可權遭降級 美「第一女婿」會打包回紐約嗎？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》