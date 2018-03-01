中新網3月1日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，2月26日，義大利北中部區普降大雪，全國範圍內因受低溫和惡劣天氣影響，列車出現了大面積晚點和延誤。目前，義大利鐵路公司根據列車延誤情況，已決定對部分延誤時間較長的乘客進行適當補償或退票，併發佈公告。

資料圖：當地時間2月26日，義大利羅馬迎來大雪。歐洲多個地區受來自俄羅斯西伯利亞的寒潮吹襲，氣溫驟降，這股寒潮在未來一星期將帶來刺骨寒風和暴雪天氣。羅馬的學校因為下雪，被迫停課。

據報導，當地時間25日晚9時30分，義大利城市快車794次列車，從南部焦卡拉布里亞始往北部都靈，19小時的行程因天氣原因實際行駛了逾29個小時，晚點超過10小時。當天與794次列車類似的延誤現象十分普遍。為此，義大利國家鐵路公司決定，對列車晚點超過30分鐘的乘客給予適當補償或退票。

通知規定，列車晚點30分鐘至59分鐘的乘客，可獲得乘坐車次票價25%的購票代用劵，該有價證券有效期12個月，每單次購買1張車票限用1張代用券；晚點60分鐘至119分鐘，乘客可獲得票價25%的退款；超過120分鐘，乘客可獲得50%的退款；超過180分鐘，乘客可獲得全額退款。

通知還規定，乘客在結束旅程的12個月內均可辦理列車延誤退票申請，乘客可通過官網和官方App在線申請，或致電國家鐵路公司服務中心、旅行社進行諮詢。

與此同時，義大利私營列車公司也發佈公告，公司將為延誤超過60分鐘的乘客進行一定數額的補償；對於晚點超過120分鐘的乘客將全額退款；對於已購買車票，放棄旅行的乘客，公司仍按相關列車晚點退款規定辦理。(博源)