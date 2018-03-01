越南2列火車險些迎頭對撞 緊急剎車后僅相距10米北京新浪網 (2018-03-01 15:51)
中新網3月1日電 據「中央社」援引越南當地媒體報導，越南兩列列車日前差點迎頭對撞，幸好駕駛緊急剎車才沒釀成重大事故。這兩車停下后，相距只有短短10米。
越南快訊新聞網站稱，這起事故2月27日在同奈省(Dong Nai)發生。由河內開往胡志明市的SE25號客運列車與方向相反的ASY2號貨運列車，頭對頭在同一線道行駛，幸好駕駛在最後一刻緊急煞車。
兩輛車上的駕駛和數百名乘客全部平安無事。
報導指出，按照行車計劃，SE25號客運列車必須先行停靠，讓路給ASY2號貨運列車通行。但是，SE25號列車駕駛看錯標誌，進站后立刻出站繼續行程；此時，ASY2號列車也在進站途中。
車站人員發現后立即通知兩車駕駛，幸好駕駛緊急剎車。當時兩車行駛速度為時速40至50公里，若發生對撞，後果不堪設想。
越南鐵路總公司等單位已派人調查事故原因，指出將懲處相關人員。
責任編輯：郭炘蔚
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