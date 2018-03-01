韓國將開始進行地方選舉預備候選人登記工作北京新浪網 (2018-03-01 15:51)
中新網3月1日電 據韓媒報導，韓國中央選舉管理委員會1日透露，將從2日開始進行6？13地方選舉預備候選人的登記工作。
據報導，韓國中央選舉管理委員會表示，將受理市議員、道議員以及區議員的預備候選人登記申請，然後將按照修改後的相關法案，預備候選人能夠選擇將要出馬競選的選區。
據悉，預備候選人在登記以後，能夠開設選舉辦公室、佩戴競選肩帶、發放選舉運動名片並進行電話宣傳等活動。
報導稱，今年6月13日舉行的第7屆地方選舉將產生全國17個市道團體長、教育監、市郡區廳長以及地方議會議員。但本次地方選舉並非只是產生地方工作人員的一次選舉，還將是一次能夠左右政局的重大政治活動。
加之此次將同時舉行國會議員再選補選，且再選補選地區較多，因此也被稱為「小型國會議員選舉」，具有較大的政治意義。
關鍵字：
上一則：「花甲」包鋼迎新春
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
阿根廷一名超市員工涉嫌給華人老闆下毒 已被逮捕【北京新浪網】
2018年春運收官 「一票難求」問題進一步緩解【北京新浪網】
特朗普以國家安全為由否決博通收購高通【北京新浪網】
31條惠台措施獲台籍代表點讚 促落實盼「打通最後一公里」【北京新浪網】
羽生結弦學生時代曾被排擠 在學校沒朋友也不會笑【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》