中新網3月1日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，日前，義大利的里雅斯特市一輛救護車在執行救護任務過程中，由於行動遲緩到達救人現場時，已失去了救人的最佳良機，造成了患者死亡。當地檢察院在介入調查時認為，相關救護人員涉嫌瀆職，決定依法追究相關責任人的刑事責任。

據報導，居住在里雅斯特市的一名56歲男子，因心臟病突發呼叫救護車。患者發病時，距離救護中心距離很短，正常救護乘車到達救護現場，只需要3分鐘時間。而患者因足足等了14分鐘，待救護車趕到已停止了呼吸。

死亡患者名叫羅伯托·潘塔萊奧，家屬對羅伯托由於救護車姍姍來遲造成死亡表示不滿。向檢察機關申請覆議救護責任，檢察院隨即對案件展開了調查。

事發當天，羅伯托外出散步時突感不適倒地不起，被附近的酒吧老闆發現，兩次撥打急救電話，救護中心才派出了急救車輛。

檢察官在案件的調查中發現，首次撥打急救電話，救護中心接線員接通電話，講了很多與病情毫無關聯的話，直接延誤了派車時間。第二次撥打急救電話，接線員才答應馬上安排救護車。

根據法醫的鑒定報告，患者死於心臟病，造成死亡的原因與醫護人員延緩搶救時間，有直接關聯和責任。根據患者的身體情況，倘若搶救及時，病人生還的機遇率非常大。

檢察官認為，在整個救護過程中，從呼叫救護車的第一個電話開始，相關人員從接電話的語言表述中，表現出了救護中心工作人員對工作的不負責。若是普通職業工作者，延緩十幾分鐘應該是很小的事情，但急救中心關乎人的生命，不允許有任何怠慢和不負責任。

目前，里雅斯特市檢察院做出決定，將依法對救護中心的延緩救護時間的責任人，以涉嫌瀆職向法院提起司法訴訟。(博源)