中新網3月1日電 據日媒報導，日本氣象廳3月1日宣布新燃岳火山或已發生火山噴發。此前，有報告稱位於鹿兒島縣宮崎縣交界處的霧島連山的新燃岳山腳下有火山灰落下。

資料圖：當地時間2017年10月11日早上5時34分，位於鹿兒島和宮崎境內的新燃岳火山發生噴發，火山口冒出的濃煙高度達300米。

據報導，日本氣象廳將該地區的火山噴發預警級別繼續維持在3級，呼籲人們在距離火山口約2公里範圍內，對於飛石保持警惕，同時還呼籲人們在距離火山口約1公里範圍內，對火山碎屑流保持警惕。

據媒體此前報導，2017年10月11日，日本九州島新燃岳火山發生連續噴發並出現地殼變動等狀況，氣象廳火山課長齋藤誠表示，由於火山噴發造成的輕微震動不斷，幅度也逐漸加大，接下來可能會出現更活躍的火山活動。