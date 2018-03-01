中新網3月1日電(記者 潘旭臨)由河北省張家口市青少年科技教育協會、北京夢工坊科技教育有限公司聯合主辦的」科技教育進校園公益活動「28日在張家口經濟開發區第三小學舉行。來自京張兩地的科技和教育界專家以及師生代表百餘人參加了本次活動。

據悉，作為京津冀普及青少年環保、科技、文化教育的系列活動之一，該活動還將在三地的中小學校舉辦多場科技教育公益活動。

在活動中，中國科學院納米科學中心任紅軒教授首先為同學們帶來了納米環保知識講座。「為什麼水不能浸濕我手中的眼鏡布呢？」伴隨著孩子們奇思異想，任紅軒教授說：「這是因為在眼鏡布上，噴上了一層薄薄的納米疏水材料，因此，水就不能把眼鏡布打濕了。」

任紅軒教授表示，伴隨科技日益進步，同學們要從小培養對科技的興趣。為此，優質的科技教育課程引入校園十分必要。通過活動，讓更多青少年有機會了解和學習先進的科學知識，為國家科技事業發展打造良好基礎。

隨後，「全國十佳科技輔導員」、北京育才學校高級教師陳宏程為孩子們帶來了一個科學的小創意。「有誰能告訴我，一張厚度不足0.5毫米的A4紙，能對摺幾次嗎？」同學們踴躍回答，有的說能折10次，有的說能折20次。可到最後，結果令同學們驚嘆，最多折不到7次。陳宏程解釋：「這是因為紙越折越厚，就會越來越硬，所以對摺很難超過7次。」「科學與生活分不開，生活處處有科學。通過不斷地科學實驗，同學們要逐步具備一雙愛觀察的眼睛、愛思考的大腦和一雙愛實踐的手。」陳老師說。

而北京夢工坊教育科技有限責任公司的科技老師付雷帶來的「火焰掌」、「彩虹色素盤」小實驗，吸引同學們好奇怪的目光。同學們通過實驗，對火的產生有了全新認識。而「彩虹色素盤」小實驗，不僅僅展示了色彩溶解過程的科學原理，也開發了同學們的想像力和創造力。

在活動中，中華環保基金會公益講師、北京夢工坊教育科技有限責任公司總經理閆志軍、中國科學院納米科學中心任紅軒教授和國家納米科學中心高級工程師王奇教授還向同學們贈送了多種科技實驗材料和科技書籍。

活動最後，閆志軍表示，＂青少年是一個國家、一個民族的未來。通過開展科技教育進校園活動，旨在培養和提高青少年愛科學、學科學的興趣，立志成為國家有用人才。因此，在青少年科技教育事業中，作為企業家要積极參與，攜手業界專家和學者，提供優質科技教育課程，併為京津冀協調發展貢獻一份力量。(完)