中新網3月1日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，日前，義大利薩萊諾市一名居住在3樓的7歲男孩在屋內玩耍時，趁家長不注意獨自跑到陽台攀爬時摔落地面，身受重傷。

事發當天，男孩在父母不注意時，跑到陽台去玩。或許是男孩對戶外的某件事情出於好奇，用手扒住陽台伸頭向外張望，結果身體失衡墜落地面。

男孩墜地后，父母馬上跑到樓下，並打電話請救護中心救助。隨後男孩被送往醫院搶救。

主治醫生表示，墜樓的男孩骨盆和身體多個部位均有不同程度受傷，四肢多處骨折。值得慶幸的是內臟在墜地的瞬間得到了有效保護，並未受到嚴重傷害。目前，經醫院搶救，墜樓男孩已完全脫離生命危險。

男孩墜樓后，醫院將情況通報了警方。警方對男孩的住家、陽台和墜地現場進行了勘查，並向孩子的父母了解了當時的具體情況。警方或將以父母監護失責，對男孩墜樓事件展開調查。