極寒天氣持續影響歐洲多國 已經導致48人死亡北京新浪網 (2018-03-01 15:51)
中新網3月1日電 據「中央社」報導，大雪和刺骨的冰風暴料將繼續重創歐洲，全境籠罩在致命低溫中，因嚴寒而死的人數攀升到48，極北至地中海南端國家都遭殃。
歐洲多國學校停課，氣象局預期寒流將繼續發威。自2月23日至今，因嚴寒而死的人數已升至48人。
在瑞士馬爾默，當地的噴泉在低溫下被凝固。
最新的遇難者包括一名60歲男性，他在英國倫敦墜湖後身亡；另有一名荷蘭的高齡滑雪人士，在西部漢克村(Hank)跌進碎冰下的水裡。
此外，波蘭有18人因嚴寒而死、捷克6人、立陶宛5人、法國和斯洛伐克各4人，義大利、塞爾維亞、羅馬尼亞和斯洛維尼亞各2人，西班牙則有一人。
英國迎來強降雪天氣。
死者大多是流浪者，歐洲各大城市趕緊開設緊急庇護所，讓無家可歸的人們有地方落腳。
一名90多歲的法國老婦被發現凍死養老院門外后，各國當局也敦促民眾多注意年長的親戚和鄰居。
歐洲眾多地區一夜之間溫度再下探攝氏零下20度，位於瑞士山區海拔1850公尺的葛拉塔爾普(Glattalp)更來到攝氏零下36度低溫。
責任編輯：郭炘蔚
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