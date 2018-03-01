（中央社記者陳至中台北1日電）107年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試（教檢）將於3月4日舉行，全國共有9091人報名，人數和去年差不多，即日起可上網列印准考證。



107年教檢分成台北、台中、高雄、花蓮4個考區，共有9091人完成報名程序，較去年的9309人略減。教檢屬於門檻型考試，分數達到一定門檻就能拿到證照，往年通過率在5、6成左右。



為了環保考量，教檢的准考證不特別寄發，而是由考生自行上網以A4紙張列印。考試時除了准考證外，還需帶身分證或駕照、具照片的健保卡、護照等，供試務人員查驗。



各考區預計於3日下午2時至4時開放看考場，但不能進入教室（試場）內。考試時若攜帶手機、提前翻閱題本、在考卷上顯示姓名資訊等，都視為違規，相關資訊可參考簡章。



由於最近天氣變化大，教育部提醒離島考生提早赴台，避免延誤考試時間。今年度教檢及格名單預計於4月16日中午12時公告於網站。



在台灣想當老師，教檢只算是入場券，之後還需參加各縣市舉辦的教師甄試（教甄），才能取得正式教職。（編輯：陳怡璇/方沛清）1070301