（中央社記者張榮祥台南1日電）國內騎單車蔚為風潮，成功大學今天啟動校園自有公共自行車系統CK-Bike，目前配置500輛單車供成大教職員生租騎，未來再開放給校外人士租借。



成大CK-Bike今天啟用，校方宣稱這是領先全國各大學的自有公共自行車系統，不只改善成大校園存在已久的自行車閒置問題，最終目標是要讓學生不再購買私有自行車。



成大CK-Bike啟用典禮，由成大校長蘇慧貞、內政部建築研究所綜合規劃組長王順治、台南市交通局副局長熊萬銀等人共同主持；蘇慧貞說，CK-Bike是成大利用校園建構未來微型智慧城市計畫的一環，每台單車都有晶片，透過單車移動，蒐集數據資料及分析。



搶先租騎CK-Bike的大二生詹東霖說，機車不能進入成大校園，現在有CK-Bike，就能快速穿梭在各校區了。大三生黃玄堯也表示，他以數位學生證在機台感應註冊，接著挑車，人、車出柵欄時再感應一次數位學生證，前後不到１分鐘，很順又方便。



成大發布新聞稿說，目前，CK-Bike配置500輛單車，包括全新品牌車100輛，及校方購買成本較低的自行車、校園回收的無主自行車等400輛。



CK-Bike現階段只開放給成大教職員生租騎，前1小時免費，之後每30分鐘收費5元。校方已分別在醫學院（成杏校區）、總圖書館（成功校區）、中正堂（光復校區）、舊總圖書館（勝利校區）、榕園（光復校區）等5處設立租借站。



CK-Bike初期由業者代為營運，預定1個月後交由學生團隊負責，未來待營運上軌道後，將開放給校外人士租借。（編輯：劉政權）1070301