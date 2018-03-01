放天燈不留垃圾 推紙材環保與文化共存中央社 (2018-03-01 15:35)
（中央社記者許秩維台北1日電）放天燈是台灣具民俗色彩的文化活動之一，卻因環保問題引發爭議。文化銀行團隊開發全部採用紙材製作的環保天燈，燃燒後可不留垃圾，希望讓環保和天燈文化共存。
由交通大學校友等人組成的文化銀行團隊今天舉行記者會，說明第2代環保天燈的設計，同時也於flyingV群眾募資平台啟動「天燈進化論」募資，希望在2個月內募得新台幣150萬元，讓環保天燈可以量產。
文化銀行創辦人之一的邵璦婷表示，放天燈是台灣傳統文化之一，天燈節還曾被外媒評為世界重要節慶之一，為台灣帶來觀光商機和創造經濟效益，卻也因為天燈的紙材分解過慢、鐵絲和膠帶落入森林成為垃圾，引發環保相關爭議。
為了讓傳統文化活動和環保共存，文化銀行團隊在2016年底著手研發第1代環保天燈，在天燈本體加入助燃劑和引線，加速紙材燃燒分解，並將鐵絲支架改成使用竹材和糨糊。
邵璦婷指出，開發第1代環保天燈後，收到很多網友回饋，有人擔心竹材問題，因此團隊決定開發第2代環保天燈，將支架改用回收紙漿製成，並重新設計天燈的燃燒方式，讓支架成為燃料，升到一定高度時，天燈可完全燃燒，不會產生垃圾。
雖然改良天燈構造和材質，但邵璦婷坦言，放天燈還是會產生二氧化碳，團隊希望努力降低生態負擔，短期計畫是委託專家估算施放天燈的碳足跡，再進行選地種樹，並由每顆天燈撥出一定費用投入種樹基金，平衡碳排放量。
邵璦婷表示，除了募資讓環保天燈量產外，團隊也希望和在地商家合作，讓一般民眾能在平溪當地買到環保天燈，並與環保團體合作種樹，也希望能和政府部會合作，推動天燈節採用環保天燈。（編輯：施燕飛/方沛清）1070301
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