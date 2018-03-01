（優活健康網新聞部／綜合報導）由於醫療科技進步，現代人往往無法善終，即使到生命最後階段，仍可藉由一些急救措施，如插管、壓胸、電擊及升壓劑等延緩往生。但這並不能免除死亡，只能苟延殘喘個幾天至數週。末期病人的急救往往不是延長生命，而是延長往生過程，病人本身或家屬都備受身心煎熬。

病人自主權利法 擴大適用對象及醫療決定

我國於2000年公告安寧緩和醫療條例，於2013年第3次修正，末期病人簽署意願書或最近親等的親屬出具同意書，可不施行、終止或撤除心肺復甦術及維生醫療。但安寧緩和醫療條例只限定於「近期內病程進行至往生已不可避免」的末期病人，須經由2位專科醫師判定。現實中仍有許多非末期狀況，生活品質不佳，病人飽受病痛折磨，卻不適用於安寧緩和醫療條例。

奇美醫學中心緩和醫療中心主任柯獻欽表示，我國立法通過病人自主權利法，將在2019年1月6日實施。病人自主權利法適用於5種臨床條件，包括(1)末期病人、(2)處於不可逆轉昏迷狀況、(3)永久植物人狀態、(4)極重度失智、(5)其他經公告的病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法的情形。

當病人符合上述5種臨床條件時，醫師可依病人預立的醫療決定，終止、撤除或不施行急救及維生醫療。在安寧緩和醫療條例中，病人或家屬拒絕電擊、心肺復甦術、呼吸插管、葉克膜等延命醫療。而病人自主權利法則進一步，「因病無法由口進食，拒絕插鼻胃管或胃造口灌食」、「不願受無效的抗生素或輸血治療」等，皆可透過預立醫療決定，循求法令保障。

經醫療機構證明、公證人見證 並且註記於健保卡

柯獻欽主任表示，病人自主權利法的實施重點在於「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」，須由醫療機構提供預立醫療照護諮商並核章證明，再經公證人公證或有具完全行為能力者2人以上在場見證書面文件，最後註記於全民健康保險IC卡，才算完成「預立醫療決定」而具有效力。

每個人在理智上都接受終有一死的事實，但健康的人又都覺得往生離自己還很遠，雖然大部分的民眾都有善終概念，但是預立同意安寧意願註記的人數仍低。「預立醫療決定」是預防受苦的方法，自己要接受怎樣的醫療自己決定，不要等到重症無法表達時任人擺佈，也避免讓家人猜測心意而左右為難。

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