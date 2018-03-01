《地鐵：逃離》專注單人劇情 不會加入多人模式北京新浪網 (2018-03-01 15:56)
之前的《地鐵》系列一直是單人遊戲，那新作《地鐵：逃離(Metro Exodus)》是否會加入多人模式?考慮到《地鐵》系列是末世冒險打怪的FPS遊戲，加入多人合作模式似乎很適合。
近日外媒GameInformer採訪了開發商4A Games，官方表示沒有計劃在遊戲中加入多人模式。
「我認為多人模式從技術角度講也是有趣的」，遊戲執行製作人Jon Bloch表示：「但我們對《地鐵》系列的重點都放在了劇情驅動的遊戲體驗」。在採訪中Jon Bloch透露團隊曾嘗試過合作模式，但結果並不讓人滿意。
「多人模式這種東西本身很難實現，你需要花費和製作遊戲本體同等的時間來做。」Jon Bloch表示。
對此，遊戲創意總監Andriy Prokhorov補充道：「多人模式確實是可能的，但為了多人模式而做多人模式，我們沒興趣。如果你要做，那應該有獨特的東西，我們有這樣的想法，但目前還沒做。」
綜上所述《地鐵：逃離》沒有多人模式，但4A Games有做《地鐵》題材多人遊戲的想法，或許未來會有一部《地鐵》系列外傳的多人遊戲。
《地鐵：逃離》預計於今年秋季發售。
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