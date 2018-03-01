PC版《最終幻想15》N卡截圖工具玩壞美麗性感御姐北京新浪網 (2018-03-01 15:56)
SQUARE ENIX上個月先後提供了PC版《最終幻想15》硬體測試程序以及試玩版，相信很多玩家都已經測試了自己的電腦運行這款RPG大作的效果。除了正式版支持MOD之外，PC版《最終幻想15》其實還有著家用機沒有的全新「玩法」，那就是拍照！
為了提供最佳的畫面表現，SQUARE ENIX在PC版《最終幻想15》選擇與Nvida進行合作，遊戲支持Nvida的Game Works開發的特效。而且也只有使用Nvida的顯卡才可以使用NVIDIA Ansel截圖功能進入強大的拍照模式。
NVIDIA Ansel不需要多介紹，大家都知道這是僅限Nvida顯卡才可以使用的截圖工具。由於自由度相當高，在國外，有玩家使用這一工具發現了PC版《最終幻想15》的不少秘密。
比如在召喚獸希瓦出現的時候，作為本體的性感美女吉恩提亞娜的樣子，以及畫面上的暴風雪效果其實只是一張紙「糊"的，敵軍的巨大機器人中其實完全沒有人操作等等。一起來看看吧：
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