吃雞類新作《SOS：大逃殺》大獲好評 這遊戲不錯北京新浪網 (2018-03-01 15:56)
Steam上出現了一款多人生存新作《SOS：大逃殺》，16位玩家被空投到充滿神秘的古島上，在怪物利爪下獲取古物並逃出生天。官方給出的遊戲標籤為「社交生存類」。玩家可以在遊戲中通過語音隨意組隊，對抗別的玩家和可怖的怪物，所以能夠迅速說服別人與自己組成同盟的個人魅力是非常重要的。
最後能夠搭乘直升機生還的只有三人，可以預見《SOS：大逃殺》的遊戲階段性非常之強：落地、收集資源、組建表面聯盟、獲得古物、突然翻臉直到逃出生天或者被怪物團滅。
沒有吃雞近百人的聯機規模，卻有著比吃雞更加跌宕起伏的變數和心理博弈，和傳統吃雞的純PVP不同，由於有著怪物這一第三方勢力，玩家要同時面對怪物和不斷改變自己扮演角色的其他玩家。出於遊戲機制的特殊性，《SOS》在國外應該會有非常不錯的直播效果，但在國內不好說能火爆起來。但小眾遊戲也有著屬於自己的獨特魅力。
由於遊戲需要語音和別人交流，所以在面對大批老外的時候，英語才是最好的武器。而且伺服器架設在國外，一些網路狀況不好的玩家可能會難以獲得一個優良的遊戲體驗。
這款遊戲除了可以讓你找到樂子，也是個可以接觸到各地文化的小窗口，能夠見識到各種各樣素質的玩家。競爭與背叛是遊戲的一部分，但這並不是張口就罵的理由，希望在這款吃雞類遊戲中國人玩家不要成為——呸，廢話說這麼多也是沒用，只有一句：請儘可能的不要把臉丟到國外。
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