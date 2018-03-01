國產遊戲《幻想三國志5》終於在今年2月14日情人節當天公佈了正式上市日期，遊戲將於18年春季3月16日正式開放預售，4月25日正式上市。同時粉絲們翹首以盼的遊戲實體版樣式也在今日正式公開亮相，分別為「錦夢漢蜀」豪華禮盒及「洛城繁姿」標準版兩種。

《幻想三國志5》豪華版

《幻想三國志5》豪華版「錦夢漢蜀」禮盒

《幻想三國志5》的故事將從三國後期的蜀漢展開，故事的主人公也是蜀國名將嚴顏之子，豪華版整體選用蜀國都城「成都」作為禮盒背景。成都又稱「蓉城」地處四川平原腹地，它也將是《幻想三國志5》故事發展的重要組成部分。

《幻想三國志5》蜀國都城--成都

《幻想三國志5》標準版

《幻想三國志5》標準版「洛城繁姿」

《幻想三國志5》標準版將選用洛陽夜景作為盒裝背景，此次《幻想三國志5》將引入晝夜系統，夜晚的洛陽萬家燈火，但依舊散發著一絲絲神秘的氣息。此番洛城探秘，主人公們又將在此地有何故事呢?

《幻想三國志5》曹魏都城--洛陽夜景

《幻想三國志5》主題書籤

《幻想三國志5》主題書籤

正面選用四位《幻想三國志5》主角造型，附帶人物介紹。背面則採用場景「古槐鎮」立繪中的經典場景作為背景。整體兼顧美觀與實用。