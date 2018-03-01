Xbox中國官方微博為我們分享了Xbox One版《怪物獵人：世界》的新消息，中國首位猛漢全成就玩家誕生！他在這款遊戲花費超過380個小時遊戲時間，達成了《怪物獵人：世界》全成就挑戰，全球Xbox Live伺服器上只有2名玩家達成，另外一名是來自英格蘭的玩家，ID為Arcane Insanity。

值得一提的是國人玩家ID為iori wang qun，iori是拳皇人物八神庵的名字，看來這名叫做wang qun的玩家是八神的粉絲。

官方微博：

微博原文：【身上有七個窟窿的男人，難道都這麼厲害嗎？中國首位猛漢全成就玩家誕生！】中國玩家@腦袋上有七個窟窿的男人，花費了超過380個小時的時間，達成了《怪物獵人：世界》全成就的挑戰，在全球Xbox Live上也只有兩名玩家達成。各位老獵人，你們離全成就還有多久？