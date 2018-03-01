今天，Fami通雜誌公開了一批生存冒險動作遊戲《絕體絕命都市4Plus：夏日回憶》新截圖，透露了遊戲中的全新場景，一起來看看吧。

我們可以看到新場景為一所小學，這所小學也在遊戲中被作為避難所使用，這裏也是搜救人員出發搜尋倖存者的據點。

在學校體育場前，可以看到難民的登記簿，遊戲發售災難不到一天，就有大量難民處於驚恐之中。在體育館裏面，一塊塊紙板隔離開來形成了倖存者們的生活區，這裏的所有人都已經失去了他們的家園。在搭建的臨時廁所處，人們排著隊輪流使用，不過也有人因為等候而發脾氣。

校園裡到處都是避難者開進來的汽車，因為巨大的壓力人們之間也不時會發生爭執。學校游泳池中的水雖然不能飲用，但可以用來清洗衣物。

製作組付出了大量努力，讓遊戲的災難顯得更為真實，在遊戲中擁有一個完整的防災手冊，裏面的逃生知識即使在現實的災難中也能夠用上。

《絕體絕命都市4Plus：夏日回憶》將於2018年發售，平台為PS4獨佔，敬請期待。

最新截圖：