史克威爾艾尼克斯旗下人氣網游PS4/PC《最終幻想14》（日服）於3月1日今天開啟最新時令事件《公主日》，3位可愛公主閃亮登場，趕緊去應援吧！

·《最終幻想14》（日服）新時令事件《公主日》將於3月1日～3月14日期間舉辦，《公主日》可以說是所有女孩子嚮往的節日，超人氣女子3人組天團《三歌姫》將蒞臨最終幻想14世界大陸，舉行親民公演，她們的成功離不開熱心玩家的應援打CALL哦！

·參與《公主日》的玩家等級為LV15以上，積极參與影院，可獲得精美道具3色熒光棒和精美房間裝飾品。厭倦了陰暗的屠龍之旅的玩家可以來放鬆下心情了！