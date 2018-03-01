【環球網報導 記者 馬麗】韓國總統文在寅3月1日在首爾舉行的「紀念三一運動99周年儀式」上發表演講，稱慰安婦問題是「反人道主義罪行」，表示「作為加害者的日本政府不能說已經結束」。 日本內閣官房長官菅義偉1日在記者會上，回應並批評了文在寅的相關發言。

據日本共同社報導，文在寅在演講中對主張已憑藉日韓共識解決慰安婦問題的日本表示批評，重申了該共識並未解決問題的立場。他同時稱「不要求日本採取特別的應對」。

菅義偉表示：「相關發言違背日韓共識。極其遺憾。」他還透露稱，日方已通過外交途徑向韓方提出了抗議。有關日韓慰安婦問題共識，菅義偉強調稱，「日韓兩國最高首腦達成共識，在海外也得到高度肯定。日本做了所有應該做的事，將強烈要求韓國切實履行承諾。」