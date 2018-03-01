【環球網報導 記者 王莉蘭】瑞士資訊2月28日報導稱，《2018年度滙豐銀行全球外籍僱員薪酬調查報告》顯示，亞洲各國在提供外籍人士薪酬福利方面均較為慷慨，高居前列，因此佔據高薪榜近半壁江山，其中上海和香港地區分別佔據第四和第九位。

報導指出，滙豐銀行此次調研，將外籍員工定義為「在個人將其視為非祖國的某個異國生活定居而統一形成的國際化社群」。全球薪資最高的外籍僱員生活在印度孟買和美國舊金山。

就收入而言，瑞士蘇黎世和日內瓦對外籍人士同樣可謂「慷慨多金之地」，這兩個城市的非瑞士籍僱員2018年的薪資待遇分別有望達到人均206875瑞郎(約合人民幣138.86萬元)和184942瑞郎，分別位居全球第三和第五位。

滙豐銀行全球外籍員工薪資調研已持續十年。