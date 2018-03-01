【環球網報導 記者 王莉蘭】據法國「歐洲時報」2月28日援引義大利《共和國報》報導，義大利巴勒莫郵局女經理弗朗卡？迪馬爾蒂諾(Franca Di Martino)在2015年至2016年間從客戶賬戶里盜取近12.4萬歐元(約合人民幣95.96萬元)存款，此案件一經公佈，立刻震驚了整個巴勒莫省。巴勒莫檢方近日以挪用公款罪向迪馬爾蒂諾提起訴訟。

報導稱，被欺騙的客戶曾對迪馬爾蒂諾頗為信任，並認為迪馬爾蒂諾是一名樂於為所有人提供良好建議並幫助人們解決儲蓄和投資方面困惑的經理。然而事實並非如此。在2015至2016年間，迪馬爾蒂諾從4名郵局客戶處騙取了近12.4萬歐元的錢款。

其中一名受害者是一位喪偶老嫗，她表示，迪馬爾蒂諾從她的賬戶里盜取了6萬歐元以解決家庭問題。

據報導，當這名老嫗的丈夫還在世時，夫妻倆便以二人的名義共同在這家郵局開了一個賬戶。丈夫離世后，這名老嫗決定用自己和女兒們的名字重新開一個賬戶。當時，她找了迪馬爾蒂諾處理此事。

老嫗回憶道，迪馬爾蒂諾當時表現得十分熱心，稱自己會全程處理好這件事。出於對迪馬爾蒂諾的信任，這名老嫗並沒有仔細確認合同內容就簽了字，並將身份證件交給迪馬爾蒂諾以作複印。此後，老嫗屢次前往郵局詢問業務辦理進度。此時，迪馬爾蒂諾卻向老人坦承，自己從她的賬戶里取了些錢來解決家庭困難，並懇求老嫗不要報警，同時承偌一定會全額歸還。而迪馬爾蒂諾所謂的「一些錢」，其實是老嫗一生的積蓄，整整6萬歐元。

事發後，迪馬爾蒂諾先後歸還了4萬歐元，她還曾特地前往老嫗家中懇求老嫗不要對任何人提起此事。但老嫗實在無法對此默不作聲，最終選擇了報警。緊接著，其他受害者也紛紛鼓起勇氣報了警。

然而老嫗的律師卻表示，對於受害者蒙受的經濟損失，郵局方面僅就紀律相關問題做了處理，卻沒有採取任何賠償措施以彌補迪馬爾蒂諾為儲戶帶來的損失。