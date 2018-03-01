印尼去激進化新招 加害者與受害者當面和解中央廣播電台 (2018-03-01 14:52)
印尼國家反恐局(BNPT)2月28日舉辦了一場具爭議性的會談，與會者有124名前伊斯蘭國(IS)武裝分子，以及在該國多場攻擊中倖存下來的51名受害者。
這場聚會是印尼當局一項廣泛去激進化行動的一部份。印尼已開創多項新舉措，以解決激進化問題。
在2002年造成202人死亡的峇里島夜店爆炸案中，受到嚴重燒傷的朱斯努(Chusnul Kotimah)表示，她已準備要原諒那些攻擊案的幕後主使者。
朱斯努在雅加達市中心1家飯店舉辦的這場活動中，向路透社表示，「我可以接受這個情況。我可以原諒他們。」她並補充，她告訴前武裝分子，身為1名穆斯林同胞，沒有任何正當理由可以做出這種恐怖行為。
儘管如此，倖存者團體的領導人在媒體的注目下舉辦了一場大型會議。其他倖存者表示，他們需要當局更多的支持及醫療協助。
印尼倖存者基金會(Indonesian Survivors Foundation)共同創辦人之一、2004年雅加達澳洲大使館攻擊案的倖存者蘇西托(Sucipto Hari Wibowo)表示，「就受害者的精神狀態及心理，以及他們的創傷而言，由國家反恐局舉辦的大規模和解，風險太大。」
但印尼安全協調部長威蘭多(Wiranto)表示，他希望這樣的活動可以定期舉辦。其他與會者還包括印尼的社會、高等教育及人力部長，他們承諾要在保健和就業上協助倖存者。
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