(健康醫療網／記者林怡亭報導)

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，臺北市政府衛生局定期至批發市場、蔬果零售業者、賣場、超市及餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥含量，107年並主動提高蔬果專案抽驗件數，高規格檢驗殘留農藥由311項增加為374項。107年1月第2波共計抽驗70件蔬果產品，檢驗結果10件不符合規定，不合格率14.3%。

殘留農藥含量 應符合「農藥殘留容許量標準」

此次抽驗70件蔬果產品，檢驗結果1件「敏豆」檢出4項殘留農藥；「菠菜」、「百香果」及「芹菜」各1件檢出2項殘留農藥；「青蔥」、「棗子」、「黃秋葵」、「豌豆」各1件及「百香果」2件檢出1項殘留農藥不符規定。上述檢出之殘留農藥殺蟲劑阿巴汀、可尼丁、賽速安、因得克、佈飛松、普硫松、氟尼胺；殺菌劑得克利、滅普寧、達滅芬、氟比來、普拔克、氟克殺，依行政院農業委員會公告，皆為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，惟其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

針對不符規定產品 衛生局要求下架

臺北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。針對不符規定產品，北市衛生局已命令抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

販售蔬果業者 應保存完整交易憑證

臺北市衛生局呼籲販售業者，販售之蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。另外，食品安全首重源頭把關，於市面抽驗產品屬於終端的管理，只有落實源頭田間監測，及產地加強輔導農民於栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。

民眾食用蔬果前 應要正確洗滌

北市衛生局呼籲農友於栽種蔬果施用農藥，應符合相關法令，同時提醒民眾在食用或烹調蔬果之前，簡易先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍。此外；一般消費大眾亦可用烹煮，如烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開或選擇當季蔬果等方法，來減低農藥的殘留。





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