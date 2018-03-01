行政院副院長施俊吉今天(1日)上午出席「行政院資安成果展開幕活動」，他表示，資安就是國安，行政院已於去年底核定「國家資通安全發展方案」，以4個面向做為現階段的發展重點，推動1年來已有初步成果。



行政院副院長施俊吉1日上午出席「行政院資安成果展開幕活動」，他致詞時表示，去年與前年我國銀行發生了數起國際駭客入侵盜領巨款事件，如果不是資安單位迅速反應與破案，銀行恐怕會遭受非常慘重的損失。近年來，駭客入侵國內外關鍵基礎設施，以及企業被網路勒索病毒攻擊的事件愈來愈頻繁，顯示當前所面臨的資安風險已不容輕忽。

施俊吉指出，提升資安防護能力是當前政府最重要的施政課題，行政院已於去年底核定為期4年的「國家資通安全發展方案」，現階段發展重點共有4個面向，目前也已有初步成果。他說：『(原音)現階段發展的重點有4個面向，第一，要完備資安基礎建設，第二，要建構國家資安聯防體系，第三，要提升資安產業的自主能量，第四，要培育優質的資安人才。』

施俊吉表示，有鑒於資安的威脅快速增加，資安防護工作刻不容緩，不論是政府或企業都必須要有高度的警覺心，在資安工作上持續不斷精進努力，唯有如此，才能呼應瞬息萬變的資安環境。