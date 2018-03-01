施俊吉：4面向推動資安 建構國家聯防體系中央廣播電台 (2018-03-01 14:57)
行政院副院長施俊吉今天(1日)上午出席「行政院資安成果展開幕活動」，他表示，資安就是國安，行政院已於去年底核定「國家資通安全發展方案」，以4個面向做為現階段的發展重點，推動1年來已有初步成果。
行政院副院長施俊吉1日上午出席「行政院資安成果展開幕活動」，他致詞時表示，去年與前年我國銀行發生了數起國際駭客入侵盜領巨款事件，如果不是資安單位迅速反應與破案，銀行恐怕會遭受非常慘重的損失。近年來，駭客入侵國內外關鍵基礎設施，以及企業被網路勒索病毒攻擊的事件愈來愈頻繁，顯示當前所面臨的資安風險已不容輕忽。
施俊吉指出，提升資安防護能力是當前政府最重要的施政課題，行政院已於去年底核定為期4年的「國家資通安全發展方案」，現階段發展重點共有4個面向，目前也已有初步成果。他說：『(原音)現階段發展的重點有4個面向，第一，要完備資安基礎建設，第二，要建構國家資安聯防體系，第三，要提升資安產業的自主能量，第四，要培育優質的資安人才。』
施俊吉表示，有鑒於資安的威脅快速增加，資安防護工作刻不容緩，不論是政府或企業都必須要有高度的警覺心，在資安工作上持續不斷精進努力，唯有如此，才能呼應瞬息萬變的資安環境。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Gold 運動錶．protrek 運動錶．gps 運動錶．TOMTOM GPS 運動錶．CASIO 運動錶．G-SHOCK 運動錶．Bryton 運動錶．鐵人 運動錶．Steven 運動錶．CITIZEN 運動錶．OXY 運動錶．休閒運動錶．Yang 運動錶．TIMEX 運動錶．SPORT 運動錶．SAMPO 運動錶．vega 運動錶．CASIO 多功能 運動錶．GD 運動錶．先鋒 運動錶．運動錶．nixon 運動錶．JAGA 運動錶．CASIO G-SHOCK 運動錶．CASIO 數位 運動錶．alba 運動錶．SUUNTO 運動錶．Burberry 運動錶．EDIFICE 運動錶．數位運動錶
- CARTIER TANK SOLO 坦克經典18K玫瑰金中型腕錶-27x34mm
- Cartier Santos 經典石英鍊帶女錶-24mm
- 【床+枕+毯】日本防蹣抗菌10cm記憶床墊組-外宿愛(單大3.5尺
- COACH 馬車PVC緹花拼接後背包(迷你/黑灰)
- Ogival 滿天星晶鑽經典腕錶-銀/38mm
- 【American Eagle】2018男時尚雙叉方扣綠色棉帆布腰帶【預
- Timberland (男)經典雙孔帆船鞋-酒紅色
- 愛其華 Ogival 山茶花珠寶系列時尚錶-銀/35x31mm
- TITONI SEASCOPER系列 潮流潛水機械錶-米白x藍表圈/41mm
- 【幸運草】熱銷新春款 高級精梳棉ABC版加大八件式床罩組(三
本報透視集--戊戌年魔咒?【中央網路報】
選戰/泛藍表態挺國民黨 吳敦義整合有成【中央網路報】
前所未有 大陸發布31條惠台措施【NOWnews今日新聞】
本報透視集--偏向民進黨的高民調露餡了【中央網路報】
台北市舞蝶共融遊戲場 孩童一同玩樂【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》