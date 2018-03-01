延續《尹食堂2》的緣分！「專務」李瑞鎮和「打工仔」朴敘俊共同代言啤酒廣告啦～韓星網 (2018-03-01 13:56)
延續《尹食堂2》的緣分！「專務」李瑞鎮和「打工仔」朴敘俊共同代言啤酒廣告啦～
有沒有一種…這兩天被我們朴敘俊「霸屏」的感覺呢？（笑）繼昨日（28日）確定出演《金秘書為何那樣》男主角後，朴敘俊又將與一同在「尹食堂」工作的李瑞鎮，共同代言啤酒廣告啦～
因tvN綜藝節目《尹食堂2》而結識的李瑞鎮和朴敘俊，於近期共同拍攝啤酒廣告，預計於本月（3月份）公開。相關人士表示，兩位演員的健康形象，以及在《尹食堂2》的默契配合，和產品形象相當符合，於是被選為品牌代言人。
據了解，廣告拍攝現場自然又愉快，合作的很好，更凸顯啤酒廣告的特性，讓現場工作人員十分稱讚。
朴敘俊作為「新任打工仔」加入《尹食堂2》。原本就屬大勢演員之一，因為節目的播出，朴敘俊對工作的認真態度、與人之間的親切互動，更是吸引不少粉絲關注。此次與「專務」李瑞鎮在啤酒廣告相遇，也令人期待兩人的化學反應。
（圖片來源：TVDaily、tvN《尹食堂2》）
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