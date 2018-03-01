金屬中心與高雄榮總簽訂合作備忘錄 開啟智慧醫療照護產品研發新契機



(中央社訊息服務20180301 15:17:26)加速台灣智慧醫療產業之發展，凝聚法人與醫界研發力量，金屬中心與高雄榮民總醫院於今天簽訂研發合作備忘錄，當天由金屬中心林仁益董事長與高雄榮總劉俊鵬院長出席簽約儀式簽訂，未來雙方將就智慧醫療及智慧照護進行研究合作，共同提升雙方的研發能量，並且積極導入與其他台灣業者各項合作事宜，合作打造台灣業者應用交流平台，開啟台灣智慧醫療與照護產業的新契機。 金屬中心董事長林仁益表示，金屬中心在醫療照護產業領域深耕多年，積極致力於開發醫療器材與輔導醫材產業，期許透過此次高雄榮總成立之創研中心，結合金屬中心研發與產業輔導的能量及高雄榮總的醫療臨床專業，建立雙方創新合作機制。未來更希望與榮總再度擴大交流，加速雙方在智慧醫療與照護等領域的創新能量，研發符合臨床使用需求與具高市場價值之智慧醫療產品。 隨著全球高齡化與資通訊技術的快速發展，智慧醫療與照護已成為全球醫療照護領域的主要發展趨勢，結合資通訊、感測與大數據等先進技術應用於醫療照護領域更是未來發展關鍵，除了可以合作打造醫療數據應用與雲端照護平台之外，也可以提供完整的醫院管理服務，在台灣面臨高齡化社會、人力資源缺口的趨勢下，以人工智慧提供問題最佳解決方案，樹立新的科技里程碑。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



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