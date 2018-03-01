註冊率100%產學合作成效佳 中信金融管理學院三度獲大學辦學績效Top20肯定



(中央社訊息服務20180301 15:16:34)高效的產學合作、百分百的註冊率，讓中信金融管理學院連續三年獲獎肯定！致力培育國際金融家的中信金融管理學院，創校三年第三度獲得《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長Top20」學校，這也是繼榮登1111人力銀行調查「2018企業最愛大學」──企業最看好的年輕潛力大學排行榜首之後，辦學績效贏得產學界雙好評。



《Cheers》雜誌主辦「大學辦學績效成長Top20」調查，由全臺灣各大專院校138所校長互評，選出辦學績效顯著進步的大學，中信金融管理學院以「務實前瞻的產業人才培訓模式、註冊率100%、產學合作成效佳」，連續三年名列「大學辦學績效成長Top20」。中信金融管理學院教務長鄭欽哲代表施光訓校長出席受獎強調，「這個獎項是對我們『公益為先、助弱扶優』辦學理念的肯定，更代表我們培育國際金融家的使命更重了。」《Cheers》雜誌指出，「國際化、跨域跨界、產學合作」這三個關鍵詞，是入選Top20大學共同特色，期望讓認真用心辦學的校長及校務團隊得到肯定，也讓外界看見更優質、更創新的大學經營。



辦學績效外界頻按讚！1111人力銀行「2018企業最愛大學調查」，中信金融管理學院以「與產業緊密結合」、「畢業＝就業」之務實走向，成立三年創下註冊率100%的佳績，成為企業最看好的年輕潛力大學第一名。施光訓校長表示，透過中國信託產學合作，學生畢業前取得9張金融全證照、英文達多益750分以上，成績符合標準即能績優生保障就業。預計五月舉辦實習博覽會，今年暑假啟動大四生「中信企業實習計劃」，提升學生未來的職場競爭力，「我們培養未來國際金融家們學力和即戰力，讓他們從入學開始就贏在起跑點」。



中信金融管理學院由中國信託子公司台灣彩券捐資助學，採小而精緻專業教學，獲教育部譽為私校轉型典範。去年新生註冊率更超越台政大等國立大學，成為國內極少數滿招的學校；大學部、研究所及首年招收高中階段學生的中信國際實驗教育機構(簡稱中信實中CIA)，106年度註冊率皆達100%。除了產學合作、名師與業師教學、名校學術結盟，更打造國際化校園和課程，校內設立全台唯一ICRT台南台，並全額贊助績優學生海外名校微留學與見習，今年將有第一批大四生赴美國華頓商學院微留學一年，拓展國際視野，提升全球移動力。



中信金融管理學院目前有財務金融、財經法律、企業管理三個系、並設立金融管理及法律兩個研究所，以及不分系的金融管理學院學士班，課程涵蓋國際金融與法律、智慧金融、金融大數據、律師專業證照、商場管理、運動分析管理等特色學分學程，已展開繁星推薦與個人申請作業。今年第一個大學校內五洞高球場即將落成，以創新特色教學，培育學生邁向全方位的國際金融家。中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw



訊息來源：中信金融管理學院



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