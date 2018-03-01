國際電信區塊鏈技術聯盟成立 MWC 2018召開聯盟會員會議 遠傳電信為台灣唯一電信業者及創始成員之一



(中央社訊息服務20180301 15:02:31)遠傳電信積極衝刺創新服務，致力於提供用戶最佳的服務體驗，並在物聯網(IoT)與區塊鏈 (Blockchain) 等新技術領域，積極布局國際市場，與全球國際業者進行合作與技術交流。全球年度盛事2018世界行動通訊大會（MWC 2018）期間，遠傳電信身為「CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟」台灣唯一電信業者及創始成員之一，參與了聯盟會員會議，除了宣布韓國、約旦、西班牙、菲律賓阿聯酋等電信業者陸續加入外，也共同商討未來相關技術及服務應用方向。Softbank也於MWC現場展出和遠傳電信合作的行動支付應用，未來雙方用戶即可透過此平台享受快速便利的支付體驗。



區塊鏈技術發展快速，除廣為人知的加密貨幣(crypto-currency)比特幣應用外，在電信、金融、醫療、零售、製造等領域，都被視為即將帶來產業的創新與轉型的重要科技。Gartner在2017年和2018年十大科技發展趨勢連續兩年都點名了區塊鏈；市場調查機構IDC去年底針對臺灣發布的2018年ICT市場10大科技趨勢預測，區塊鏈也同樣進榜，可見區塊鏈將會是近年的重要關鍵技術趨勢。



遠傳電信為掌握此一關鍵技術與機會，並在創新領域上取得先機，於2017年9月即領先業界，與日本電信業者Softbank、美國電信業者Sprint、區塊鏈技術新創團隊TCBASoft，共同成立「CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟（The Carrier Blockchain Study Group）」，成為CBSG創始成員之一，彼此透過此平台進行技術交流與商業模式的開發，期望能提供最新最好的科技服務給用戶。



CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟成立不到半年的時間，成員已迅速增加成長一倍，韓國KT、LG U+、約旦Zain和阿聯酋Etisalat等電信業者均於此次MWC會議上正式加入，未來將致力於發展電信業專屬區塊鏈技術，充分發揮區塊鏈技術的去中心化特性，提供電信業者一個安全的交易與資料交換平台。



SoftBank也於MWC現場展示區塊鏈技術相關應用，未來透過此平台，日本旅客來台、以及台灣旅客前往日本旅遊，都可以透過雙方業者的平台跨國交易，日後遠傳旗下行動支付friDay錢包的用戶就可以直接在日本消費，即使在國外也能輕鬆享受快速便利又安全的行動支付體驗。基於此一平台，可延伸發展各領域之應用，例如：交易清算、身分驗證、物聯網應用等，隨著更多成員的加入，對於此一跨國跨電信業區塊鏈技術的發展，將可增加更豐富的應用面向與機會，提供消費者更多元及安全的服務。



訊息來源：遠傳電信



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