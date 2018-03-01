Cheers雜誌大學績效成長Top20大學校長互評 南臺科大為唯一獲獎私立科大 全國科技大學排名第四



(中央社訊息服務20180301 14:42:21)《Cheers》雜誌今(1)日於臺北書香花園舉行「2018大學辦學績效成長Top20」調查發表會暨頒獎典禮。《Cheers》雜誌為動態反應大學辦學績效變化，已連續第4年進行「大學辦學績效成長Top 20」調查。今年度邀請全國151所大學校長參與互評，請他們推薦心目中「辦學績效明顯成長或進步」的大學(不含自身任職大學)，各可推薦3所大學，其中「產學合作」、「國際化」、「創新教學」是大學校長評估辦學績效時最重視的三項指標，今年度共有138位校長回覆。南臺科技大學不僅連續4年入榜，本年度更是唯一獲獎的私立科大，全國科技大學排名也僅次於國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學及國立高雄科技大學等三所國立科大，成績斐然。



南臺科技大學承續經費「取之學生，用之學生」無私奉獻之精神，秉持「全人教育」、「一流學府」之理念戮力辦學，從私立南臺工業技藝專科學校、南臺工業專科學校、南臺工商專科學校、南臺技術學院至升格為南臺科技大學，一路走來始終如一，此次能獲得各界的肯定，絕非偶然。



南臺科大代理校長盧燈茂表示，南臺科大繼連續6年（101-106年）獲教育部「發展典範科技大學計畫」補助總計5億2,200萬元、連續12年（95-106年）獲教育部「教學卓越計畫」補助總計8億1,381萬元後，本年度再獲教育部肯定，核給高教深耕計畫1億7仟餘萬元的高額補助，同時獲Cheers雜誌調查為企業最愛私立科大第一，近4年(104-107年)連續獲Cheers雜誌「校長互評大學辦學績效」Top20佳績，無論在產學合作、國際人才培育及創新教學上都有亮眼的成績，這也是南臺科大一向努力的方向。這次獲獎是各界對南臺科大的肯定，也表示我們一直以來的努力有了成果，南臺科大將在「教學卓越計畫」和「典範科大計畫」的基礎上，推動「高教深耕計畫」，未來會持續讓各界在南臺科大學生及校友身上看到我們努力用心的成果。



南臺科大代理校長盧燈茂更表示，今天獲頒此項榮譽歸功於全校師生平時在教學研究上落實執行PDCA機制，以及學校的行政團隊對未來校務發展通盤掌握與縝密規劃。也期望全校師生能善用學校資源，落實工作的執行，在教學、研發與輔導各面向皆能充分達到預期成果，期許本校培育的學生都能具備研發、創新及國際移動能力，在畢業後大展長才，對國家社會、經濟發展，以及個人成就上，都能有長效性的發揮。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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