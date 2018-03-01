正修助弱勢生安心就學 蘭馨協會頒「實現妳夢想」獎助學金



(中央社訊息服務20180301 14:28:21)獨立扶養兒子並積極向學的正修科大進修部幼保系四年級同學李純容，付房貨、學費常入不敷出，只能預借薪水應急，真善美國際蘭馨交流協會長張素靜今天前往正修科大頒發「實現妳的夢想」獎助學金給李純蓉，鼓勵她不要憂心錢，要積極向學；李純蓉接下獎學金熱淚盈眶的說，開學前夕一直為自己與兒子的學費無著落擔心到睡不著，真的很感謝正修及蘭馨協會及時的幫助。 獲獎助學金的李純蓉，十多年前丈夫過世後，獨立扶養兒子長大，是家中唯一經濟支柱，一直在教育界工作的李純蓉，服務過程深深體認到幼兒與兒童教育的重要，有感於所學不足，特報考正修科大幼兒保育系，每學期要負擔兒子2萬元學費，加上積欠工作學校預借薪資款及自己的學費4萬多元，就要6萬多元，已向家裡借到不好意思再借了。 她說，14年來都靠著基督教信仰支撐，始終堅持信實的主既要她到正修讀書，必要為她預備，神很奇妙的透過班上老師與她接觸，了解到她的困境，進一步為她申請到這筆獎學金，感謝神垂聽她的禱告，也很感謝正修及真善美國際蘭馨交流協會對她即時的幫助。 校長龔瑞璋說，真善美國際蘭馨交流協會在李同學最困難時，即時伸出援手將獎助學金送到最需要的李春純同學手上，這種雪中送炭的精神令人相當佩服。 真善美國際蘭馨交流協會創會會長張素靜表示，除分會62000元的獎助學金外，並代李同學申請總會至少10000元的獎助學金，美洲聯盟獎助學金正審核中。 龔瑞璋並指出，八八風災發生當天，學校有一名學生的家人一夜間就失去12個親人，學校得知消息，顧不得山路難行，隔天馬上派一位老師拿著10萬元騎機車排除萬難送到災區給那位同學。 學務長林烈利表示，正修提供多管道協助弱勢學生安心就學，105學年度就提撥七千七百多萬的獎助金讓弱勢學生申請，校內並成立至善功德會、急難救助金等資源，讓有需要的學生申請，更積極媒合校外資源，分別有慈濟基金會、高雄市真善美國際蘭馨交流協會、張榮發基金會、鴻海教育基金會、行德慈善會等，輔導協助弱勢生突破逆境。



訊息來源：正修科技大學



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