臺東慶元宵濃濃科技味 2/28日首辦縣政猜燈謎拿金幣 參與民眾反映熱烈



(中央社訊息服務20180301 14:18:23)元宵節是國人傳統重點節慶，尤其正月十五的元宵，更是要用熱鬧的氣氛為年節的結束帶起最後的高潮。一般全台各地都會有各式熱鬧的活動來慶祝元宵佳節，而臺東的元宵活動向來以「東寒單」與「南蜂炮」、「北天燈」齊名。但今年除傳統節慶外，縣府28日晚間開全國之首例特地舉辦臺東金幣猜燈謎活動，將科技與節慶活動結合，創意與趣味十足。現場民眾搶答反映熱烈，並有3位鄉親幸運抽中1萬枚金幣，都相當興奮。



臺東金幣猜燈謎活動於28日晚間7點在體育場旁的 TTFit智慧綠能友善園區辦理，活動現場提供搶先報到獎，前300位報到民眾可領取臺東金幣300枚，結果6點30分不到就已經開始湧進民眾排隊準備領取金幣，副縣長陳金虎、縣府國際發展及計畫處長余明勳也到現場向鄉親致意，陳副縣長在致詞時表示，臺東縣政府2017年1月起推出訊息推播「TTPush APP」，方便民眾利用手機就可以掌握縣政訊息，更結合虛擬貨幣「臺東金幣」。



民眾在TTPush除了看縣政訊息還可以同時收集金幣「集點換好康」，受到民眾的關注及喜愛。目前註冊會員已累積達3萬7千餘人，還在持續攀升中，歡迎民眾踴躍下載，了解及獲知縣府推動的各項活動訊息。



金幣猜謎共設計24道謎題及6個機會題，凡答對燈謎的民眾更可獲得600∼2000枚不等的臺東金幣數位紅包；答對者還享有加碼活動，與拳王猜拳獲勝者，可贏得雙倍的金幣獎勵，輸者則轉輪盤表演，再贈送原獲得的金幣數目，活動高潮的摸彩，抽出三位民眾獲一萬枚金幣，另有2000-5000枚不等金幣，可說驚喜連連，大家也紛紛爭先舉手搶答，讓現場民眾享受一個充滿歡樂及科技味十足的元宵節。



縣府國計處指出， 「TTPush踢一下」為臺東縣政府全國首創的推力型政府行動APP工具，106年度共有137家在地商家加入TTPush的商品兌換服務，上架商品近400項，發出給民眾的金幣總數達2,600萬枚，兌換金幣的數目是2,200萬，兌換率達到84%，創造商家至少兩倍以上的營收。民眾持金幣到特約商家兌換商品，商家增加了宣傳機會及吸引許多新的客源，達到O2O(Online to Offline, 線上到線下)的效果，受到商家的喜愛，今年更有許多商家紛紛加入。



臺東縣政府今年將招募店家擴增到200家以上，預計發出的金幣預算也計畫增加到500萬元以上，創造政府、人民、商家三贏，無形的效益及未來性更是不可預估。



訊息來源：台東縣政府



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