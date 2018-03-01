發揮所學 臺北大學休運系學生自辦紙飛機路跑3日起跑



(中央社訊息服務20180301 14:27:44)乘著兒時紙飛機的夢想奔馳，臺北大學休閒運動管理學系學會學生主辦「2018紙飛機路跑」3日早晨將從臺北大學田徑場起跑，本次賽事吸引將近兩千位參與者，除了共同體驗路跑樂趣，也要一同感受臺北大學和三鶯地區的青春文化氣息。



不同於一般校園路跑活動多由學校體育室主辦或委託專業運動廠商舉辦，「紙飛機路跑」完全由休閒運動管理學系學生一手發起策畫與執行。活動負責人、休運系三年級錢奕宏表示，近年來運動風氣盛行，許多地區都有各自特色的路跑活動，加上平時系上開設相關賽會規劃課程，同學們決定親身實踐所學，促進社區居民健康，也累積實務能力。



至於以「紙飛機路跑」命名，則希望參與者都能重拾兒時記憶，藉由紙飛機乘載夢想的意象，鼓勵所有參與者都能跑出夢想，且和紙飛機一樣飛得又高又遠。



錢奕宏透露，包括自己在內，紙飛機路跑籌備團隊共12人通通都沒有舉辦路跑的相關經驗。為了辦好賽事，除了緊抓課堂所學，從去年十月籌備開始，團隊每個週末南征北討、到處觀摩其他賽事，了解流程、賽道等規劃實務，甚至親身參與路跑，實際體驗不同路線規劃帶給選手的感覺，找出可以學習或改進之處。



而在運動周邊行銷方面，從活動主題發想、LOGO等各種視覺設計、贊助宣傳、以及現場活動與物資安排等，也都由團隊成員一起摸索完成。錢奕宏舉例，光是為了申請路權，自己騎著機車跑了數不清多少校外單位，經過將近一個月來回努力，終於獲准使用，很有成就感。



回顧這些點滴，錢奕宏認為，「這段過程中，最令人挫折的莫過於知道的太少、但得做的事情太多」，然而也因為資源有限、認識的門路不多，只能硬著頭皮問人，從中學習、和各方建立起良好關係，才能蛻變成如今的團隊。



一路看著學生在摸索中前進，休運系主任洪維勵肯定學生不輕易放棄、持續面對挑戰的精神。她提到，這次賽道路線雖然只有十公里，但剛好橫跨三峽、樹林和鶯歌三個行政區域，相關管理單位眾多，事前申請與協調作業複雜，但學生都一一克服，「課堂上學的是理論，親身實作更扎實。」



大三導師、休運系副教授謝立文坦言，一開始聽到學生想要舉辦路跑，自己並不看好，曾提出許多提醒勸阻，但看到學生們愈挫愈勇，也覺得很感動。「遇到問題，嘗試解決問題，就能成長。」儘管難免害怕學生搞砸衍生事端，但他克制自己不主導、不干預，給學生更多學習空間。



籌辦團隊統計，「紙飛機路跑」報名人數達1853人，其中超過八成都不是北大師生，分析參賽者所在區域，將近六成是三峽、樹林、鶯歌地區居民，從1歲到90歲都熱情參與，顯見北大附近社區居民對學校學生活動的認同。團隊也承諾將盡力維護活動品質與安全，提供最完善的服務。



「紙飛機路跑」區分三公里和十公里組，其中三公里路線環繞臺北大學三峽校區校園一周；十公里路線則由田徑場出發後，先繞行校園半圈，從大學路側門出校園，沿學府路過三鶯二橋，經過鶯歌段河濱、三鶯之心空間藝術園區到龍窯橋，再沿原路返回校園。



路跑之外，配合「紙飛機」主題，活動現場也舉辦紙飛機主題遊戲、設置紙飛機許願牆，增添活動樂趣與回憶。團隊歡迎所有大小民眾，無論是否參與路跑，都能踴躍到現場為選手加油並參與互動遊戲，享受健康活力。



訊息來源：國立臺北大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/229503.aspx