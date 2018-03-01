華為、中國資訊通信研究院(CAICT)和思博倫驗證 5G無線電系統設計



(中央社訊息服務20180301 14:48:19)西班牙巴塞隆納--(美國商業資訊)--行動網路、服務與裝置測試領域的全球領袖思博倫通信公司(LSE:SPT)今日宣佈，已在中國資訊通信研究院(CAICT)成功完成空中下載測試室裝置的驗證，可對全新5G基地台陣列天線系統進行實際評估。



5G基地台（即gNodeBs）利用包含數十甚至數百個天線單元的天線陣列進行資料收發，其每秒收發資料量是4G技術的10倍。中國資訊通信研究院已研發出先進的數學「通道模型」，能夠捕捉5G無線電信號在空中傳播的方式，以及信號反射、吸收、波動和其他效應對其產生的影響。而且，中國資訊通信研究院已與思博倫通信公司合作設計測試平臺，能夠在可重複實驗室環境下複製這些效應。



華為已利用中國資訊通信研究院發明的這一系統，對5G gNodeB天線陣列設計進行測試。該系統使華為能夠以可測量、可重複的方式模擬農村與城市等多種類型的真實環境。該系統利用思博倫探測器分組技術和思博倫Vertex64埠通道模擬器配置，在消聲試驗室中創建出100MHz及更高頻率的無線電通道頻寬。該設計使華為能夠捕捉到gNodeB產生的無線電波束圖型，並複製5G用戶手機的無線電波束效果。



中國資訊通信研究院5G產品經理Zhang Xiang博士指出：「我們很榮幸能夠與思博倫和華為合作，率先研發出業界實現5G所需要的測試系統。」他又補充道：「隨著5G工作從試驗階段轉向商業部署，思博倫和中國資訊通信研究院將推動測試方法的發展，為更多的真實場景和不斷演進的5G能力提供支援。」



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