(中央社訊息服務20180301 14:47:32)臉部辨識伺服器軟體WV-ASF950與臉部註冊擴充套件WV-ASFE951W將於2018年7月在海外先行上市，隨後將於8月在日本本土上市



日本大阪--(美國商業資訊)--松下公司宣布將於2018年7月在海外先行發布採用深度學習技術的臉部辨識伺服器軟體，該軟體將於2018年8月在日本本土上市。



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[影片] 採用深度學習技術的臉部辨識伺服器軟體https://youtu.be/q8c-04uCk0Q



這套高精度臉部辨識軟體採用具備全球最高臉部辨識性能(*1)的核心引擎，可辨識傳統技術難以辨識的人臉，包括臉部向左或向右偏轉多達45度、向上或向下30度以及部分被太陽眼鏡遮擋的人臉。



此外，這款新軟體採用「智慧自動(iA)模式」(*2)，該模式可自動調節相機設定，拍攝最適合臉部辨識的最佳影像。若將該軟體與松下i-PRO EXTREME系列網路相機結合使用，在網路相機中安裝與該軟體搭售的「Best Shots授權金鑰」，可僅向伺服器傳送「最佳鏡頭」(Best Shots)，用於臉部辨識。松下核心設備與臉部辨識軟體相結合，充分發揮軟體核心引擎的效能，實現高精度辨識。公司計畫於今年年底新增一項功能，以辨識被口罩部分遮擋的人臉，這是傳統臉部辨識系統難以解決的問題。



而且，將該軟體與搭載iA功能的相機結合使用時，可在相機上進行影像分析，而非在伺服器上，因此僅向伺服器傳送最佳影像。從而減少了伺服器和網路負載，有效降低系統總成本。以在系統中連接10個或更多個網路相機為例，與未使用「最佳鏡頭」功能的傳統系統相比，該系統成本可降低約40-50%。



松下將繼續改進安全相關產品並提供各種解決方案，以滿足日益多樣化和不斷發展的客戶需求，如監控系統綜合管理臉部辨識解決方案。透過提供這些解決方案，公司致力於成為「全方位整合商」，為客戶的一線營運貢獻力量。



松下深度學習臉部辨識軟體具備以下特點：



1.高精度：-被NIST（IJB-A人臉挑戰）評估為全球最高精度臉部辨識引擎- iA功能和「最佳鏡頭」影像功能實現最佳臉部辨識引擎性能並提供高辨識精度



2.系統成本降低：僅傳送「最佳鏡頭」影像，減少伺服器負載和網路負載



3.系統延展性：- 註冊多達30,000張人臉（選購）- i-PRO監控系統整合管理：可使用同一GUI進行臉部辨識系統和監控系統的整合管理



註：*1 2017年4月，在世界最權威機構之一——美國國家標準與技術研究院(NIST)的比較試驗（IJB-A臉部驗證挑戰性能報告/IJB -A臉部辨識挑戰性能報告）中，該產品展現出最高水準的臉部辨識性能。*2 一種利用松下LUMIX消費型數位相機技術擷取最佳影像進行臉部辨識的功能，其在因主體運動和逆光通常難以看清的影片中自動檢測運動物體、運動速度、人臉和光照強度（無論是白天場景還是夜晚場景），實現設定的即時最佳化



[開發背景]



隨著物聯網和AI的迅速普及，實現各種資訊互聯讓人類生活更加便捷的措施在各產業部門層出不窮。為此，一種被稱為深度學習(deep learning)的新技術得到了應用。松下已在其適用於安全產業的臉部辨識產品中採用這一深度學習技術。從而實現臉部辨識技術的成功研發和商品化並成功克服傳統技術的難題，例如識別臉部傾斜、因年齡變化而改變或被太陽眼鏡部分遮擋的人臉。松下將把此產品用於各種環境下的視訊安全系統的個人識別解決方案，如公共設施和入口管理監控。



[產品特點]



1.高精度：經NIST (IJB-A face challenge)評估的頂級臉部辨識引擎



-新軟體所使用的深度學習技術由松下與新加坡國立大學共同開發，與傳統系統相比，該技術可將臉部辨識性能提高多達500%(*3)。



*3 即便是將IJB-A人臉影像資料庫的臉部辨識錯誤率設為0.01，不良識別率依然低至20%。



- 一種將機器學習方法——深度學習與抑制錯誤率的相似度計算方法相結合的獨特演算法，能夠在傳統臉部辨識技術難以辨識的情況下進行辨識，例如，在臉部傾斜（臉部向左或向右偏轉45度、向上或向下30度）、太陽眼鏡或口罩(*4)部分遮擋臉部以及年齡變化造成臉部改變的情況下。



*4 計畫於2018年年底之前推出



iA功能和「最佳鏡頭」影像實現最佳臉部辨識引擎性能並提供高識別精度



- iA功能支援相機自動偵測場景並據此自動最佳化設定，以提高視訊影像的可偵測性。相機可在由於主體運動和逆光通常難以看清的視訊中自動偵測運動物體、運動速度、人臉和光照強度（白天/夜晚/前照燈）並即時最佳化設定，擷取更加優質的視訊。



- 可在松下i-PRO EXTREME系列網路相機（單獨出售）中安裝與該軟體搭售的「Best Shots授權金鑰」，以便從當有人從相機前走過時擷取到的多張臉部影像中自動選擇適合進行臉部辨識的影像，並僅將這些選定的影像傳送到伺服器。因此可傳送適合臉部辨識的高品質影像並減少伺服器負載。



2.系統成本降低：



僅傳送「最佳鏡頭」影像，減少伺服器負載和網路負載



- 在傳統臉部辨識系統中，將所擷取的全部影像均傳送至伺服器，之後伺服器進行臉部偵測和臉部辨識，伺服器集中承載資料處理負載。由於傳送所有影像需要較大頻寬並且保存這些影像需要高容量硬碟空間，因此系統往往規模龐大。



- 松下系統將本產品與包含iA功能的相機整合在一起，可由相機進行臉部偵測並且僅將包含臉部的「最佳鏡頭」影像傳送至伺服器，這將顯著降低網路負載，因此不需要大頻寬。在伺服器上使用「最佳鏡頭」影像進行臉部辨識可有效減少伺服器負載和硬碟容量需求，並允許在單台伺服器上連接多達20*5個網路相機。



- 與傳統系統不同，該松下系統不再需要將資料密集型高解析度影像傳送至伺服器。可在顯著降低網路流量、傳輸成本和網路建設成本的同時提供高精度臉部辨識。



與未使用「最佳鏡頭」功能的傳統系統相比，使用連接10個或更多個網路相機的松下系統成本可降低約40-50%。



*5 可連接相機的數量取決於經過相機的人流量以及人臉影像保留期。



3.系統可擴展性：註冊多達30,000張人臉（單獨出售選項）利用標準版臉部辨識伺服器軟體(WV-ASF950)，最多可簡單批次註冊10,000張人臉。可選裝的臉部註冊擴充套件(WV-ASFE951W) 可在大型設施中註冊多達30,000張人臉。



i-PRO監控系統整合管理透過利用WV-ASM300或WV-ASE231W用戶端軟體對松下i-PRO監控系統進行整合管理，使用者可在同一個GUI中進行臉部偵測、臉部識辨和記錄視訊追蹤。因此消除了傳統臉部辨識系統所需要的專業操作和管理，實現集中操作。



規格



-臉部辨識伺服器軟體產品編號WV-ASF950WV-ASF950W概況辨識人臉數量：最多可註冊10,000張人臉。使用人臉部註冊擴充套件，可辨識人臉數量增加至30,000張。相機數量：可連接多達四個相機使用現有的相機擴充套件WV-ASFE901 (x 1)和WV-ASFE904 (x 4)，可連接相機數量最多可擴充至20個。



-臉部註冊擴充套件產品編號WV-ASFE951W概況可將標準臉部辨識數量從10,000擴充至20,000（一個授權）或30,000（兩個授權）。



資料來源：http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/02/en180220-3/en180220-3.html



相關連結



[影片] 採用深度學習技術的臉部辨識伺服器軟體https://channel.panasonic.com/contents/22945/



安全相機與CCTV/監測系統https://security.panasonic.com/



[新聞稿] 司法部選用松下臉部辨識智慧門 （2017年12月15日）http://news.panasonic.com/global/press/data/2017/12/en171215-2/en171215-2.html



[影片] 位於東京國際機場的松下臉部辨識智慧門https://youtu.be/Z5vxhhM0JGQ



原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20180226005603/en/



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