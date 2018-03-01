(中央社訊息服務20180301 14:43:17)時序即將進入春天，夢幻粉色的重頭戲「日本櫻花季」也隨即登場，吸引大批世界各地的追櫻人赴日賞櫻。作為賞櫻大國的日本，賞櫻地點千千百百種， Hotels.com™ 精心盤點了五大賞櫻主題，無論是在公園的櫻花樹下與三五好友大啖美食，或是漫步在櫻花夾道的城市街道上，甚至是走入自然享受群櫻簇擁，都是春日追櫻的激推選擇。



嚮往在櫻花滿開公園中席地而坐的旅客，不妨前往東京上野公園等多處賞櫻名所；喜愛放慢腳步探訪春櫻渲染城市之美的旅客，推薦走訪大阪，體驗遊船及漫步賞櫻的水陸雙路線。若想捕捉櫻花交錯於古寺神社中的絕美畫面，非京都莫屬；亦或前往靜岡、箱根等郊區城鎮，享受遠離都市塵囂的寧靜，漫步湖邊或走入山林，享受滿山遍野的粉色花雨。現在就跟著Hotels.com 的追櫻路線，選擇最適合自己的賞櫻主題，或登入「櫻花季熱鬧登場」追櫻專頁，了解更多精選粉紅秘境！



Hotels.com 2018五大花見主題景點推薦：



公園賞櫻野餐樂 ─ 東京



東京的賞櫻聖地不勝枚舉，而在櫻花樹擁簇的公園裡最能展現數大之美。無論是從江戶時代起就極具代表性的上野恩賜公園、千鳥淵、井之頭恩賜公園、或是隅田公園等，都是與三五好友於櫻花樹下野餐的極佳選擇。追櫻人也不妨於傍晚時分啟程，體驗絢麗璀璨的紅粉夜櫻美景，別有一番趣味。Hotels.com推薦入住鄰近上野公園的淺草雷門大門飯店，體驗櫻花最前線的快感。



推薦住宿：淺草雷門大門飯店，3.5 星級，每晚僅需$2,138*起。



城中追櫻散策行 ─ 大阪



想尋找點綴於城市裡的櫻花蹤影，那就前往大阪來趟散策尋櫻之旅，除了漫步品茗粉色街道之外，也可嘗試登上水上巴士，一邊乘著船、並飽覽大阪街道景致，以及兩側盛開的櫻花。下船後，步行至大阪城公園，親臨櫻花雨中春天的大阪。Hotels.com推薦入住氣宇非凡的大阪本町莫希萬豪飯店，養足體力走遍大阪追櫻地圖。



推薦住宿：大阪本町莫希萬豪飯店 ， 3星級，每晚僅需NT$3,214*起。



神社櫻花見傾 ─ 京都



垂櫻掩映古寺神社、櫻樹遍植寧靜古城，讓擁有眾多名勝古蹟的京都，散發出無可比擬的人文魅力。若是個神社古城的愛好者，建議大家前往京都，走訪世界遺產清水寺、醍醐寺，漫步二条城欣賞夜櫻，參拜日本三大神宮之一的平安神宮，細細品味京都的古典趣味。旅客可入住交通便利的京都世紀飯店，輕鬆尋訪京都各處的賞櫻景點。



推薦住宿：京都世紀飯店，4 星級，每晚僅需$2,800*起。



走訪山林賞櫻去 ─ 箱根



如果嚮往在山林中，欣賞櫻花遍野，建議旅人們前往位於東京都郊區的箱根，一覽箱根山區櫻花盛開的景緻。也推薦大家踏上日本唯一的登山電車，在兩旁櫻花夾道的山間穿梭，細細品嘗充滿春日氛圍的箱根。Hotels.com推薦入住環境清幽的箱根利佐比亞飯店，享受山中的優雅靜謐。



推薦住宿：箱根利佐比亞飯店 ， 3.5 星級，每晚僅需$4,669*起。



漫步川邊河津櫻 ─ 靜岡伊豆



都到了靜岡，怎麼能不去伊豆賞櫻？伊豆半島每年二月到三月皆有櫻花祭典活動，是許多日本人會驅車前往的盛事。河津櫻盛開時，不妨於白天沿著川邊，找尋攤販小吃、或是欣賞傳統表演；當夜間點燈亮起，彷彿置身世外「櫻」源。Hotels.com推薦入住鄰近車站的吳竹高級飯店，品味靜岡的春日之美。 推薦住宿：吳竹高級飯店 ，3星級，每晚僅需NT$1,438*起。



*以上價格均以2018年2月8日查詢的價格為準，並未含稅和服務費。最終價格則按實際情況而定。各家飯店的優惠條件有所不同，請瀏覽Hotels.com 查看其優惠詳情。請根據您的旅遊日期進行搜尋，瞭解各家飯店的折扣後價格。



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訊息來源:HOTELS.COM L. P.