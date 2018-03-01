時代力量立委黃國昌（右2）1日表示，核一、核二廠面對地震、海嘯威脅，現在還發現旁邊有座活火山，此時還討論黨派，是拿台灣人民生命開玩笑；作為選區立委，他反對核二廠2號機重起。中央社記者陳俊華攝 107年3月1日