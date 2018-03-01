工商界新春團拜 蔡總統出席致詞中央社 (2018-03-01 15:50)
總統蔡英文1日在台北出席107年工商團體春節聯誼會，致詞時對新一年拚經濟方向提出3重點面向，並期許改善企業經營環境，讓企業拚經濟無後顧之憂。中央社記者王飛華攝 107年3月1日
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