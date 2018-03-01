全球中央探討東南亞強勢崛起的商機與挑戰中央社 (2018-03-01 15:50)
東南亞經濟快速飛升，成各國必爭之地，最新一期「全球中央」將從印尼、菲律賓、越南、泰國等國經濟情勢，分析如何做為台灣內需市場的延伸。中央社 107年3月1日
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