李凈瑜受訪談李明哲中央社 (2018-03-01 15:50)
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（圖）1日在台北出席公視紀錄片「并：控制」特映會，現場並回應媒體提問探視、救援李明哲等相關問題。中央社記者謝佳璋攝 107年3月1日
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