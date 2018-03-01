李凈瑜出席公視紀錄片特映會中央社 (2018-03-01 15:50)
非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜（前左）1日在台北出席公視紀錄片「并：控制」特映會，向導演李惠仁（前右）致意。中央社記者謝佳璋攝 107年3月1日
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