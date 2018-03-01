海淀三山五園文化巡展高雄登場中央社 (2018-03-01 15:50)
「海淀三山五園文化巡展」1日在高雄登場，以「今日朕遊御花園」為主題，展出各式藝術作品，高雄市教育局長范巽綠（右2）、中國大陸北京市海淀區委書記于軍（左3）等人出席開幕。中央社記者王淑芬攝 107年3月1日
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