董事長樂團與九天技藝團合推音樂劇（2）中央社 (2018-03-01 15:50)
音樂團體「董事長樂團」出道20年，首度跨界邀請九天民俗技藝團合作，共推本土音樂劇「風中浮沉的花蕊」，1日在台北召開記者會為演出宣傳造勢。中央社記者徐肇昌攝 107年3月1日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Michael Kors Winward 冒險玩家計時腕錶-黑x銀/45mm
- SEIKO Premier 羅馬戀曲真鑽女錶(SXDG60J1)-玫瑰金框x灰/28
- Adidas 女 EDGE LUX 2 W 愛迪達 慢跑鞋- DA9942
- 【巴塞隆納】W3型60+D+W3型60衣櫥置物櫃
- 【天仁茗茶】茉香綠茶袋茶(100入防潮包/盒*16盒/箱)
- ALBA 星空泡泡之旅腕錶(AH8083X)-IP黑/綠色指針/30mm
- 【Comfortsleep】100%純天然人體工學乳膠枕頭2入(送醫美級
- 【優利亞-卡洛純白】6尺高拉門收納櫃
- SEIKO PROSPEX 復古膠帶機械腕錶(SRP581K1)-黑/45mm
- AS-倫恩5尺原切橡木白皮面床頭箱-155x30x112cm
3歲童半夜驚醒、發抖 竟是低血糖惹禍【Kairos 風向新聞】
細菌抗藥性成隱憂 中研院研發新型抗生素【健康醫療網】
額葉衰退致情緒失控！揪出3危險因子【優活健康資訊網】
嘉藥杏心產學合作 「克多醣」調節血糖【中央網路報】
辣模全裸「螞蟻腰」床照外流 意外引爆網友惡評【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》