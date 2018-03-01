陳嘉昌觀看員警示範操作AED中央社 (2018-03-01 15:50)
台北市龍江路民宅1日凌晨發生火警，警方迅速逮捕嫌犯，台北市警察局長陳嘉昌（右）下午特別到中山分局長春路派出所慰問，並觀看員警示範操作AED。中央社記者黃麗芸攝 107年3月1日
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上一則：民宅藏匿改造槍彈工廠 警逮前科男
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