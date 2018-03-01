董事長樂團與九天技藝團合推音樂劇（1）中央社 (2018-03-01 15:50)
音樂團體「董事長樂團」與九天民俗技藝團跨界合作，推出本土音樂劇「風中浮沉的花蕊」，1日在台北召開記者會，搶先曝光精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 107年3月1日
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