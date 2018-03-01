文化銀行推環保天燈 盼募資量產中央社 (2018-03-01 15:50)
由交通大學校友等人組成的文化銀行團隊1日舉行記者會，說明第2代環保天燈的設計理念，同時透過網路平台募資，盼讓環保天燈可以量產。中央社記者許秩維攝 107年3月1日
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